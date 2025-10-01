Die Software-Ingenieur-Vergütung in Ireland bei VMware reicht von €85.7K pro year für P1 bis €176K pro year für Staff Engineer 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Ireland beläuft sich auf €130K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
