Die Software-Ingenieur-Vergütung in India bei VMware reicht von ₹2.38M pro year für P1 bis ₹8.43M pro year für Senior Staff Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹5.14M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
