Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Dublin Area bei VMware reicht von €85.9K pro year für P2 bis €153K pro year für P4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dublin Area beläuft sich auf €132K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
