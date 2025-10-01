Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Dallas Area bei VMware reicht von $163K pro year für P3 bis $265K pro year für Staff Engineer 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Dallas Area beläuft sich auf $213K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$163K
$135K
$11.6K
$16K
Senior MTS
$219K
$165K
$29.7K
$24.6K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)
