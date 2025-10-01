Unternehmensverzeichnis
VMware
  • China

VMware Software-Ingenieur Gehälter in China

Die Software-Ingenieur-Vergütung in China bei VMware reicht von CN¥50K pro year für P2 bis CN¥144K pro year für Staff Engineer 1. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in China beläuft sich auf CN¥77.6K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
P1(Einstiegslevel)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)



Enthaltene Titel

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Netzwerkingenieur

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Produktions-Softwareentwickler

Site Reliability Engineer

Systemingenieur

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei VMware in China liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CN¥182,747. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VMware für die Position Software-Ingenieur in China beträgt CN¥67,288.

