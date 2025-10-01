VMware Software-Ingenieur Gehälter in Bulgaria

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Bulgaria bei VMware reicht von BGN 45K pro year für P1 bis BGN 224K pro year für Staff Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Bulgaria beläuft sich auf BGN 113K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 12.50 % halbjährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei VMware ?

