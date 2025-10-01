Unternehmensverzeichnis

Die Produktmanager-Vergütung in San Francisco Bay Area bei VMware reicht von $193K pro year für P3 bis $460K pro year für P7. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $310K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
$160K

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)



FAQ

Най-високоплатеният пакет за Produktmanager в VMware in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $463,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в VMware за позицията Produktmanager in San Francisco Bay Area е $306,000.

