  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

  • New York City Area

VMware Produktmanager Gehälter in New York City Area

Die Produktmanager-Vergütung in New York City Area bei VMware reicht von $200K pro year für P3 bis $488K pro year für P6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in New York City Area beläuft sich auf $311K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P3
Product Manager
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
Sr. Product Manager
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
Product Line Manager
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$488K
$275K
$175K
$37.5K
$160K

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Produktmanager at VMware in New York City Area sits at a yearly total compensation of $487,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Produktmanager role in New York City Area is $230,000.

