VMware
  • India

VMware Produktmanager Gehälter in India

Die Produktmanager-Vergütung in India bei VMware reicht von ₹4.29M pro year für P3 bis ₹13.27M pro year für P6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹5.75M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für VMwares Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
P3
Product Manager
₹4.29M
₹3.8M
₹236K
₹253K
P4
Sr. Product Manager
₹6.86M
₹5.1M
₹1.26M
₹498K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei VMware unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (12.50% halbjährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (12.50% halbjährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei VMware in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹13,492,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VMware für die Position Produktmanager in India beträgt ₹5,439,057.

