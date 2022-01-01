Unternehmensverzeichnis
VK
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

VK Gehälter

VKs Gehaltsbereich reicht von $16,887 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Manager für Geschäftsabläufe am unteren Ende bis $201,000 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VK. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS-Entwickler

Android-Entwickler

Mobile Softwareentwickler

Frontend-Softwareentwickler

Machine Learning Engineer

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Dateningenieur

Produktions-Softwareentwickler

Sicherheits-Softwareentwickler

DevOps-Ingenieur

Site Reliability Engineer

Datenwissenschaftler
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Produktmanager
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Datenanalyst
Median $39K
Software-Engineering-Manager
Median $80.2K
Produktdesigner
Median $36.6K

UI-Designer

Projektmanager
Median $45.4K
Cybersicherheitsanalyst
Median $30K
Marketing
Median $31.5K
Manager für Geschäftsabläufe
$16.9K
Business-Analyst
$18.2K
Geschäftsentwicklung
$47.2K
Data-Science-Manager
$201K
Hardware-Ingenieur
$101K
Personalwesen
$31.8K
Informationstechnologe (IT)
$47K
Recht
$32K
Personalvermittler
$37.3K
Lösungsarchitekt
$62.6K

Datenarchitekt

Technischer Programmmanager
$70.2K
UX-Forscher
$34.7K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei VK unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei VK ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VK beträgt $42,804.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für VK gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Cabify
  • Gett
  • Ola
  • Hotstar
  • PhonePe
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen