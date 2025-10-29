Unternehmensverzeichnis
Vitesco Technologies
Vitesco Technologies Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in Mexico bei Vitesco Technologies reicht von MX$2.02M bis MX$2.93M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Vitesco Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

MX$2.29M - MX$2.66M
Mexico
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
MX$2.02MMX$2.29MMX$2.66MMX$2.93M
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Vitesco Technologies in Mexico liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von MXMX$55,640,066. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Vitesco Technologies für die Position Software-Engineering-Manager in Mexico beträgt MXMX$38,340,220.

