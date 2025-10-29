Vitesco Technologies Maschinenbauingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Maschinenbauingenieur-Gesamtvergütung in United States bei Vitesco Technologies reicht von $119K bis $169K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Vitesco Technologiess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $134K - $153K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $119K $134K $153K $169K Übliche Spanne Mögliche Spanne

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Wie ist der Vesting-Plan bei Vitesco Technologies ?

