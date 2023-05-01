Unternehmensverzeichnis
Visual Data Media Services
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Visual Data Media Services Gehälter

Visual Data Media Servicess Gehaltsbereich reicht von $32,249 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $110,550 für einen Datenanalyst am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Visual Data Media Services. Zuletzt aktualisiert: 9/16/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Datenanalyst
$111K
Marketing-Operations
$45.7K
Vertrieb
$79.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Software-Ingenieur
$32.2K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Visual Data Media Services ist Datenanalyst at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $110,550. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Visual Data Media Services beträgt $62,653.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Visual Data Media Services gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Square
  • Airbnb
  • Amazon
  • Google
  • Coinbase
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen