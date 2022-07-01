Unternehmensverzeichnis
Virta Health
Virta Health Gehälter

Virta Healths mittleres Gehalt beträgt $215,000 für einen Software-Ingenieur . Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Virta Health. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $215K

Backend-Softwareentwickler

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Virta Health unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Virta Health ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $215,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Virta Health beträgt $215,000.

