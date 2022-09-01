Unternehmensverzeichnis
Virginia Tech
Virginia Tech Gehälter

Virginia Techs Gehaltsbereich reicht von $33,150 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Biomedizintechniker am unteren Ende bis $91,540 für einen Werkstoffingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Virginia Tech. Zuletzt aktualisiert: 9/1/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Datenwissenschaftler
Median $68.6K

Hardware-Ingenieur
Median $42K
Biomedizintechniker
$33.2K
Chemieingenieur
$51K

Forschungsingenieur

Informationstechnologe (IT)
$78K
Werkstoffingenieur
$91.5K
Lösungsarchitekt
$75.4K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Virginia Tech ist Werkstoffingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $91,540. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Virginia Tech beträgt $68,640.

