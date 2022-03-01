Unternehmensverzeichnis
Vinted
Vinted Gehälter

Vinteds Gehaltsbereich reicht von $33,163 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler in Lithuania am unteren Ende bis $127,917 für einen Software-Engineering-Manager in Germany am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vinted. Zuletzt aktualisiert: 10/9/2025

$160K

Software-Ingenieur
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend-Softwareentwickler

Personalvermittler
Median $33.2K
Geschäftsentwicklung
$73.3K

Datenanalyst
$73.1K
Datenwissenschaftler
$90K
Personalwesen
$58.6K
Recht
$110K
Marketing-Operations
$49.7K
Produktdesigner
$70.1K
Produktmanager
$99.5K
Software-Engineering-Manager
$128K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei Vinted unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at Vinted is Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $127,917. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted is $73,173.

Weitere Ressourcen