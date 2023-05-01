Vicarious Surgical Gehälter

Vicarious Surgicals Gehaltsbereich reicht von $91,017 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $147,735 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vicarious Surgical . Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025