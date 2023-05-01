Unternehmensverzeichnis
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Gehälter

Vicarious Surgicals Gehaltsbereich reicht von $91,017 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Maschinenbauingenieur am unteren Ende bis $147,735 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vicarious Surgical. Zuletzt aktualisiert: 9/6/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
$130K
Maschinenbauingenieur
$91K
Produktmanager
$126K

Software-Ingenieur
$148K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Vicarious Surgical ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $147,735. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Vicarious Surgical beträgt $127,635.

