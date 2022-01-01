Unternehmensverzeichnis
ViacomCBS
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

ViacomCBS Gehälter

ViacomCBSs Gehaltsbereich reicht von $61,762 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Manager für Geschäftsabläufe am unteren Ende bis $413,055 für einen Personalwesen am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von ViacomCBS. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Software-Ingenieur
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Dateningenieur

DevOps-Ingenieur

Site Reliability Engineer

Produktmanager
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Software-Engineering-Manager
Median $307K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 47
83 47
Business-Analyst
Median $134K
Datenanalyst
Median $121K
Datenwissenschaftler
Median $209K
Produktdesigner
Median $160K
Lösungsarchitekt
Median $213K

Datenarchitekt

Marketing
Median $118K
Programmmanager
Median $150K
Projektmanager
Median $105K
Finanzanalyst
Median $110K
Buchhalter
$79.7K
Manager für Geschäftsabläufe
$61.8K
Geschäftsentwicklung
$328K
Texter
$92.5K
Personalwesen
$413K
Recht
$131K
Unternehmensberater
$134K
Marketing-Operations
$99.5K
Produktdesign-Manager
$209K
Personalvermittler
Median $100K
Vertrieb
$221K
Cybersicherheitsanalyst
$133K
Technischer Programmmanager
$101K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

33.33%

JAHR 1

33.33%

JAHR 2

33.33%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei ViacomCBS unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.33% jährlich)

  • 33.33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.33% jährlich)

  • 33.33% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (33.33% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei ViacomCBS ist Personalwesen at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $413,055. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei ViacomCBS beträgt $134,200.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für ViacomCBS gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Comcast
  • Ticketmaster
  • Activision
  • Discovery
  • Skillz
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen