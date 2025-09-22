Unternehmensverzeichnis
Verkada
Verkada Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Verkada reicht von $195K pro year für L2 bis $452K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $235K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verkadas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L2
(Einstiegslevel)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
$160K

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

20%

JAHR 2

30%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)

15%

JAHR 1

25%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)



Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Verkada in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $452,107. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Verkada für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $235,000.

