Die Personalvermittler-Vergütung in United States bei Verkada reicht von $135K pro year für L2 bis $170K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $150K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verkadas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
Keine Gehälter gefunden
10%
JAHR 1
20%
JAHR 2
30%
JAHR 3
40%
JAHR 4
Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)
20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)
30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)
40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)
15%
JAHR 1
25%
JAHR 2
30%
JAHR 3
30%
JAHR 4
Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)
30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)