Verkada
Die durchschnittliche People-Operations-Gesamtvergütung bei Verkada reicht von $141K bis $198K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verkadas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$153K - $178K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$141K$153K$178K$198K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

$160K

Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

20%

JAHR 2

30%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)

15%

JAHR 1

25%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen People-Operations bei Verkada liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $197,540. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Verkada für die Position People-Operations beträgt $141,100.

