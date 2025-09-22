Unternehmensverzeichnis
Verkada
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Informationstechnologe (IT)

  • Alle Informationstechnologe (IT)-Gehälter

Verkada Informationstechnologe (IT) Gehälter

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verkadas Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/22/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

£44.9K - £51.1K
United Kingdom
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
£39.6K£44.9K£51.1K£56.3K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 1 weitere Informationstechnologe (IT) Einträge bei Verkada um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

£121K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Vesting-Zeitplan

10%

JAHR 1

20%

JAHR 2

30%

JAHR 3

40%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 10% werden unverfallbar im 1st-JAHR (10.00% jährlich)

  • 20% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (1.67% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 40% werden unverfallbar im 4th-JAHR (3.33% monatlich)

15%

JAHR 1

25%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Verkada unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.50% monatlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.50% monatlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Informationstechnologe (IT) Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Informationstechnologe (IT) at Verkada sits at a yearly total compensation of £56,336. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Verkada for the Informationstechnologe (IT) role is £39,626.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Verkada gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Docker
  • Deep Instinct
  • Delphix
  • StreamSets
  • Chainalysis
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen