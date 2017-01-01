Unternehmensverzeichnis
Verka Milk Dairy
    Über uns

    Verka is a reputable dairy cooperative in Punjab, established in 1973, known for providing high-quality milk and dairy products. The company emphasizes nutrition and craftsmanship in its offerings.

    http://www.verka.coop
    Website
    1973
    Gründungsjahr
    1,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

