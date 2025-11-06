Unternehmensverzeichnis
Verizon
Verizon Software-Engineering-Manager Gehälter in Greater Hyderabad Area

Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verizons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Verizon unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (34.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Verizon unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Verizon in Greater Hyderabad Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹6,132,651. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Verizon für die Position Software-Engineering-Manager in Greater Hyderabad Area beträgt ₹4,404,723.

