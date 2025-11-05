Die Software-Ingenieur-Vergütung in Chennai Metropolitan Area bei Verizon reicht von ₹794K pro year für MTS 1 bis ₹3.25M pro year für MTS 4. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Chennai Metropolitan Area beläuft sich auf ₹2.97M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Verizons Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
MTS 1
₹794K
₹710K
₹47.4K
₹36.8K
MTS 2
₹1.35M
₹1.2M
₹67.4K
₹83.8K
MTS 3
₹2.82M
₹2.13M
₹452K
₹235K
MTS 4
₹3.25M
₹2.71M
₹358K
₹174K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
34%
JAHR 3
Bei Verizon unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (34.00% jährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Verizon unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
