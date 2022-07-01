Unternehmensverzeichnis
VergeSense
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

VergeSense Gehälter

VergeSenses Gehaltsbereich reicht von $113,706 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $276,375 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VergeSense. Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Hardware-Ingenieur
$276K
Produktdesigner
$184K
Produktmanager
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Projektmanager
$114K
Software-Ingenieur
$167K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei VergeSense ist Hardware-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $276,375. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VergeSense beträgt $184,075.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für VergeSense gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Coinbase
  • Pinterest
  • Google
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen