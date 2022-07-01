VergeSense Gehälter

VergeSenses Gehaltsbereich reicht von $113,706 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $276,375 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VergeSense . Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025