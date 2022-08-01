Veranex Gehälter

Veranexs Gehaltsbereich reicht von $83,580 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Hardware-Ingenieur am unteren Ende bis $180,900 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Veranex . Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025