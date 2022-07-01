Verana Health Gehälter

Verana Healths Gehaltsbereich reicht von $161,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $192,500 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Verana Health . Zuletzt aktualisiert: 10/16/2025