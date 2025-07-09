Vast Space Gehälter

Vast Spaces Gehaltsbereich reicht von $153,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalvermittler am unteren Ende bis $184,116 für einen Hardware-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vast Space . Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025