VAST Data Gehälter

VAST Datas Gehaltsbereich reicht von $124,443 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $741,411 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VAST Data. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $124K
Kundenservice
$150K
Software-Engineering-Manager
$741K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei VAST Data unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei VAST Data ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $741,411. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei VAST Data beträgt $149,763.

