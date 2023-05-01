VAST Data Gehälter

VAST Datas Gehaltsbereich reicht von $124,443 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $741,411 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von VAST Data . Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025