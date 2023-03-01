Unternehmensverzeichnis
Vasion
Vasion Gehälter

Vasions Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $125,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $125K
Informationstechnologe (IT)
$52.3K
Vertrieb
$89.6K

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Vasion ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $125,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Vasion beträgt $89,550.

