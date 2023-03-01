Vasion Gehälter

Vasions Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Informationstechnologe (IT) am unteren Ende bis $125,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Vasion . Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025