Unternehmensverzeichnis
Varonis
Varonis Gehälter

Varoniss Gehaltsbereich reicht von $64,675 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $203,732 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Varonis. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend-Softwareentwickler

Software-Engineering-Manager
Median $204K
Vertrieb
Median $110K

Informationstechnologe (IT)
$84.6K
Marketing
$134K
Produktmanager
$204K
Personalvermittler
$66.5K
Vertriebsingenieur
$131K
Cybersicherheitsanalyst
$64.7K
FAQ

The highest paying role reported at Varonis is Produktmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varonis is $125,409.

