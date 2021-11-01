Unternehmensverzeichnis
Varicent
Varicent Gehälter

Varicents Gehaltsbereich reicht von $8,654 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $141,924 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Varicent. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $86.2K

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Software-Engineering-Manager
Median $142K
Produktmanager
Median $94.3K

Business-Analyst
$73.9K
Datenanalyst
$8.7K
Datenwissenschaftler
$114K
Marketing
$84.4K
Produktdesigner
$101K
Vertrieb
$92.4K
Technischer Kundenbetreuer
$92K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Varicent ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $141,924. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Varicent beträgt $92,181.

