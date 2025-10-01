Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Hyderabad Area bei ValueLabs reicht von ₹870K pro year bis ₹3.79M. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Hyderabad Area beläuft sich auf ₹1.53M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für ValueLabss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/1/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹2.28M
₹2.23M
₹0
₹43.1K
Analyst QE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
