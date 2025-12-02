Unternehmensverzeichnis
USI Insurance Services
USI Insurance Services Produktdesigner Gehälter

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in United States bei USI Insurance Services reicht von $77.9K bis $113K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für USI Insurance Servicess Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

$88.4K - $103K
United States
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
$77.9K$88.4K$103K$113K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Was sind die Karrierestufen bei USI Insurance Services?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei USI Insurance Services in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $113,050. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei USI Insurance Services für die Position Produktdesigner in United States beträgt $77,900.

