User Interviews Datenwissenschaftler Gehälter

Die durchschnittliche Datenwissenschaftler-Gesamtvergütung in United States bei User Interviews reicht von $79K bis $112K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für User Interviewss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 12/2/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $89.7K - $106K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $79K $89.7K $106K $112K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenwissenschaftler Einträges bei User Interviews um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

Beitragen

Wie ist der Vesting-Plan bei User Interviews ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.