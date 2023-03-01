Upstox Gehälter

Upstoxs Gehaltsbereich reicht von $16,673 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $139,052 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upstox . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025