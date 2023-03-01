Unternehmensverzeichnis
Upstox
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Upstox Gehälter

Upstoxs Gehaltsbereich reicht von $16,673 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $139,052 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upstox. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $47.9K

Backend Software-Entwickler

Produktdesigner
Median $16.7K

UX-Designer

Produktmanager
Median $35.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Software-Engineering-Manager
$139K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Upstox ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $139,052. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Upstox beträgt $41,469.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Upstox gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Roblox
  • DoorDash
  • Snap
  • Coinbase
  • Square
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen