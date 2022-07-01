Upside Gehälter

Upsides Gehaltsbereich reicht von $54,888 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $251,250 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upside . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025