Upside Gehälter

Upsides Gehaltsbereich reicht von $54,888 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $251,250 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Upside. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Produktmanager
Median $230K
Produktdesigner
$134K
Personalvermittler
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Vertrieb
Median $140K
Software-Ingenieur
$54.9K
Software-Engineering-Manager
$251K
UX-Forscher
$146K
Die bestbezahlte Position bei Upside ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $251,250. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Upside beträgt $146,228.

