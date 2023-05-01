UPSIDE Foods Gehälter

UPSIDE Foodss Gehaltsbereich reicht von $79,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $139,296 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von UPSIDE Foods . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025