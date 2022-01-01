UPMC Gehälter

Unternehmensverzeichnis
UPMC
UPMCs Gehaltsbereich reicht von $75,375 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $175,000 für einen Aktuar am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von UPMC. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Software-Ingenieur
Median $93K
Aktuar
Median $175K
Buchhalter
$78.4K

Unternehmensanalyst
Median $80K
Informationstechnologe (IT)
$89.6K
Produktdesigner
$121K
Produktdesign-Manager
$134K
Produktmanager
$112K
Projektmanager
$75.4K
Cybersicherheitsanalyst
$85.4K
Technischer Programmmanager
$102K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei UPMC ist Aktuar mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $175,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei UPMC beträgt $93,000.

