Unternehmensverzeichnis
Uplight
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Uplight Gehälter

Uplights Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $347,900 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uplight. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
Median $160K
Software-Engineering-Manager
Median $189K
Datenanalyst
$70.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Datenwissenschaftler
$196K
Personalwesen
$101K
Produktmanager
$348K
Projektmanager
$98.8K
Vertrieb
$109K
Technischer Programmmanager
$121K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Uplight ist Produktmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $347,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Uplight beträgt $120,600.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Uplight gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • 15Five
  • Recorded Future
  • BetterCloud
  • Red Canary
  • Beekeeper
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen