Uplight Gehälter

Uplights Gehaltsbereich reicht von $70,350 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $347,900 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uplight . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025