Uphold Gehälter

Upholds Gehaltsbereich reicht von $64,675 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen in Portugal am unteren Ende bis $490,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uphold . Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025