Uphold
Uphold Gehälter

Upholds Gehaltsbereich reicht von $64,675 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen in Portugal am unteren Ende bis $490,000 für einen Software-Engineering-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Uphold. Zuletzt aktualisiert: 11/16/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Datenwissenschaftler
$151K
Personalwesen
$64.7K
Software-Ingenieur
$109K

Software-Engineering-Manager
$490K
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die bestbezahlte Position bei Uphold ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $490,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Uphold beträgt $130,090.

