Unlikely AI
    Über uns

    Unlikely AI is a startup that develops AI products that can do things previously considered impossible for computers. They are backed by venture capital and take a contrarian approach to AI.

    unlikely.ai
    Website
    2018
    Gründungsjahr
    30
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

