University of Saskatchewan
University of Saskatchewan Gehälter

University of Saskatchewans Gehaltsbereich reicht von $33,392 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $350,940 für einen Arzt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von University of Saskatchewan. Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $49.7K
Datenwissenschaftler
$33.4K
Arzt
$351K

Projektmanager
$108K
FAQ

Die hoogste betalende rol gerapporteer by University of Saskatchewan is Arzt at the Common Range Average level met 'n jaarlikse totale vergoeding van $350,940. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by University of Saskatchewan is $79,025.

