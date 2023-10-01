University of Saskatchewan Gehälter

University of Saskatchewans Gehaltsbereich reicht von $33,392 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $350,940 für einen Arzt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von University of Saskatchewan . Zuletzt aktualisiert: 9/11/2025