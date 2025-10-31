Unternehmensverzeichnis
University of Maryland
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Research Assistant

  • Alle Research Assistant-Gehälter

University of Maryland Research Assistant Gehälter

Das mittlere Research Assistant-Vergütungspaket in United States bei University of Maryland beläuft sich auf $33.3K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für University of Marylands Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Median-Paket
company icon
University of Maryland
Research Assistant
College Park, MD
Gesamt pro Jahr
$33.3K
Stufe
Assistant
Grundgehalt
$33.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
0 Jahre
Jahre Erfahrung
0 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei University of Maryland?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Research Assistant Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Research Assistant bei University of Maryland in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $38,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei University of Maryland für die Position Research Assistant in United States beträgt $33,280.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für University of Maryland gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Lyft
  • PayPal
  • LinkedIn
  • Tesla
  • Airbnb
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen