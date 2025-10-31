University of Kansas Medical Center Software-Engineering-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Software-Engineering-Manager-Gesamtvergütung in United States bei University of Kansas Medical Center reicht von $116K bis $165K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für University of Kansas Medical Centers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $132K - $150K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $116K $132K $150K $165K Übliche Spanne Mögliche Spanne

