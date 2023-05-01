Univeris Gehälter

Univeriss Gehaltsbereich reicht von $64,457 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $123,804 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Univeris . Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025