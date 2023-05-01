Unternehmensverzeichnis
Univeris
Univeris Gehälter

Univeriss Gehaltsbereich reicht von $64,457 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Cybersicherheitsanalyst am unteren Ende bis $123,804 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Univeris. Zuletzt aktualisiert: 9/14/2025

$160K

Software-Engineering-Manager
Median $124K
Software-Ingenieur
Median $97.7K
Cybersicherheitsanalyst
$64.5K

Lösungsarchitekt
$122K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Univeris ist Software-Engineering-Manager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $123,804. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Univeris beträgt $110,031.

