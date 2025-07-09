Unternehmensverzeichnis
UnitedLex Gehälter

UnitedLexs Gehaltsbereich reicht von $11,919 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recht am unteren Ende bis $155,220 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von UnitedLex. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Recht
$11.9K
Produktmanager
$124K
Software-Engineering-Manager
$155K

Lösungsarchitekt
$28K
FAQ

La compensació total anual mitjana reportada a UnitedLex és $76,176.

