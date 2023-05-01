Unternehmensverzeichnis
United Talent Agency Gehälter

United Talent Agencys Gehaltsbereich reicht von $50,170 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $233,825 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von United Talent Agency. Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $135K
Verwaltungsassistent
$50.2K
Marketing
$99.5K

Produktmanager
$221K
Technischer Programmmanager
$234K
FAQ

The highest paying role reported at United Talent Agency is Technischer Programmmanager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Talent Agency is $135,000.

