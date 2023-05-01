United Talent Agency Gehälter

United Talent Agencys Gehaltsbereich reicht von $50,170 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $233,825 für einen Technischer Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von United Talent Agency . Zuletzt aktualisiert: 9/21/2025