United Nations
United Nations Gehälter

United Nationss Gehaltsbereich reicht von $28,858 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $167,151 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von United Nations. Zuletzt aktualisiert: 9/13/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $167K
Verwaltungsassistent
$106K
Manager für Geschäftsabläufe
$33.7K

Business-Analyst
$109K
Data-Science-Manager
$155K
Informationstechnologe (IT)
$95.3K
Produktdesigner
$33.4K
Produktmanager
$90.9K
Programmmanager
$75.3K
Projektmanager
$28.9K
The highest paying role reported at United Nations is Software-Ingenieur with a yearly total compensation of $167,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Nations is $93,094.

